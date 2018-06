„Mit Verdrehung von Fakten aufhören“: Moskau kontert US-Statement über Donbass

Auf ihrem Account im Mikrobloggingdienst Twitter führte die Sprecherin des US-Außenamtes, Heather Nauert, den Bericht der OSZE-Sonderbeobachtermission (SMM) an. Darin hieß es, dass am 14. Juni sechs Beobachter auf zwei Schützenpanzerwagen im Gebiet des Dorfes Pikusy (23 Kilometer von der Stadt Mariupol entfernt) mit Warnschüssen konfrontiert worden wären. Nauert schob Russland die Schuld an dem Vorfall zu, ohne Beweise dafür vorgelegt zu haben.

„Gewissenlose Erklärungen solcher Art stellen einen weiteren Versuch dar, die Öffentlichkeit irrezuführen, Russland als eine Seite des innenukrainischen Konflikts darzustellen, was es aber nicht ist, und Kiews Handlungen zu entschuldigen, das die Erfüllung seiner Verpflichtungen im Rahmen der Minsker Abkommen sabotiert“, so Sacharowa.

Sie rief Amerikaner dazu auf, die Statements „verantwortungsvoller und professioneller“ zu behandeln, selbst wenn sie auf Twitter gemacht würden.

„Es ist Zeit, mit der Verdrehung von Fakten und dem Reinwaschen von Kiew aufzuhören. Stattdessen sollte man anregen, die Minsker Verträge zu erfüllen, nämlich: den Beschuss des Donbass einzustellen, die Sperre dieser Region aufzuheben und ihr den Sonderstatus im ukrainischen Staat verfassungsmäßig zu verleihen.“

Sacharowa drückte weiter ihre Überzeugung aus, dass Washington „Möglichkeiten“ habe, auf Kiew „Einfluss zu nehmen“.

Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk Donbass ) geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und zuerst mehr Selbständigkeit gefordert und dann unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten. Nach jüngsten UN-Angaben sind bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und den örtlichen Bürgermilizen bislang rund 10.000 Menschen ums Leben gekommen.