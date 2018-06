Kim verspricht Zerstörung von Testanlage Sohae – US-Medien

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un soll sich während seines Treffens mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump verpflichtet haben, den Raketenplatz Sohae in der nordkoreanischen Provinz P’yŏngan-pukto zu zerstören. Dies berichtet der TV-Sender CBS News unter Berufung auf Quellen.

Die entsprechende Vereinbarung wurde demnach während des Nordkorea-US-Gipfels in Singapur erzielt.

„Das ist ein Testobjekt von Raketentriebwerken, das (US-Präsident Donald) Trump nach dem Treffen (mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un) erwähnt hat. Jedoch hat er es damals nicht namentlich genannt“, so der TV-Sender.

Dabei geht es demnach um den Raketenplatz Sohae Satellite Launching Ground, wo die internationale Rakete Hwasong-15 entwickelt und getestet worden ist.

Trump und Kim hatten sich am 12. Juni in Singapur getroffen. Bei dem amerikanisch-nordkoreanischen Gipfel, dem ersten in der Geschichte der beiden Länder, einigten sich die Seiten auf eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Die USA gaben Nordkorea im Gegenzug Sicherheitsgarantien.