Österreich will beim EU-Ratsvorsitz Dialog mit Russland vorantreiben

Österreich will bei seinem Vorsitz im EU-Rat, den das Land ab 1. Juli 2018 innehaben soll, die Beziehungen zu Russland als einem der wichtigsten Akteure im Bereich der Sicherheit und Stabilität in Europa fördern. Dies geht aus dem Programm des österreichischen EU-Ratsvorsitzes hervor, das in Brüssel vorgelegt wurde.