Polen stellt sowjetische T-72-Panzer wieder in Dienst

Die Panzer des Typs T-72 aus sowjetischer Produktion, die Polen zunächst an ein drittes Land verkaufen wollte, bleiben nach Angaben der polnischen Tageszeitung „Rzeczpospolita“ doch im Lande. Sie sollen wieder in Dienst gestellt werden.

„Dutzende alte T-72-Panzer, an die man sich noch aus den Zeiten des Warschauer Vertrages erinnert und die zur Modernisierung und zum Verkauf an Jordanien bereitstanden, sollen laut jüngsten Verkündungen im Land bleiben. Nach der Modernisierung werden sie höchstwahrscheinlich wieder in Dienst gestellt“, so das Blatt.

Der Leiter der polnischen Agentur für Militäreigentum Krysztof Falkowski bestätigte diese Informationen nur teilweise. Allerdings sprach er von einem nordafrikanischen Staat, an den die Panzer verkauft werden sollten: „Wir reagieren auf die Bedürfnisse der Streitkräfte. Ich kann nur bestätigen, dass der Deal, der mit einem nordafrikanischen Land geplant gewesen war, eingestellt wurde.“

Die polnische Armee verfügt zur Zeit über Panzer des Typs PT-91 Twardy aus polnischer Produktion sowie über Leopard 2A4 und 2A5 aus deutscher Produktion.

Der polnische Militärexperte Wojciech Luczak führt Warschaus Entscheidung, an den Panzern festzuhalten, auf die Aufstockung des Militärs zurück: „Polen hat beschlossen, eine neue schwere Panzerdivision zu bilden und das Potenzial der mechanisierten Infanterie an der Ostfront des Landes zu erhöhen. Momentan haben wir keine andere Möglichkeit, um die neuen Panzerbrigaden schnell und relativ kostengünstig auszurüsten.“