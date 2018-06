„Werden von Ost und West eins auf die Fresse kriegen“: Sawtschenko warnt Poroschenko

Die ehemalige ukrainische Soldatin und Parlamentsabgeordnete Nadeschda (Nadija) Sawtschenko hat die Regierung in Kiew aufgefordert, den Krieg im Osten des Landes endlich zu stoppen. Tue Kiew das nicht, werde es „sowohl von Ost als auch von West eins auf die Fresse kriegen“, sagte die 37-jährige Ex-Volksheldin in einem Prozess gegen sie in Kiew.