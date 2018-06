Erdogan entdeckt Gemeinsamkeiten mit Putin

„Was die Erfahrenheit betrifft, so gibt es in der UN-Vollversammlung zwei besonders erfahrene Politiker – möglicherweise gibt es auch andere, was mir allerdings nicht mehr bewusst ist – das sind ich und Putin. Denn wenn man meine und seine Präsidentschaftszeit und meine und seine Amtszeit als Premier vergleicht, stellt sich heraus, dass dieser gemeinsame Prozess 15 bis 16 Jahre gedauert hat. Dieser Prozess hat Ergebnisse gebracht, und es muss noch allerhand getan werden“, so Erdogan.

© REUTERS / Umit Bektas Politikwechsel in der Türkei? Es wird knapp für Präsident Erdogan

In der Türkei stehen am Sonntag vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an.