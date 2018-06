Macron fordert Sanktionen gegen EU-Länder wegen Asylverweigerung für Migranten

„Ich persönlich trete für einen Mechanismus ein, der unter anderem auch das vorsieht. Sie können nicht die Situation aufrechterhalten, bei der es Länder gibt, die die Vorteile von der Einheit der Europäischen Union bekommen, dabei aber den nationalen Egoismus breit verkünden, wenn es um die Frage der Migration geht“, äußerte der französische Staatschef bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem spanischen Premier Pedro Sánchez.

© REUTERS / Heino Kalis 630 Migranten gehen in Spanien unter Applaus an Land

Die illegale Migration wird das Hauptthema des informellen EU-Gipfels sein, der am 25. Juni in Brüssel stattfinden wird. Dieses Problem hatte sich in Europa erneut zugespitzt, nachdem die Behörden Italiens und Maltas Anfang Juni ihre Häfen für ein Schiff geschlossen hatten, an dessen Bord sich mehr als 600 Migranten befunden haben sollen. Infolgedessen hat sich Spanien bereiterklärt, sie alle aufzunehmen.

Europa erlebt die ernsthafteste Migrationskrise seit den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, die in erster Linie durch die bewaffneten Konflikte und Wirtschaftsprobleme in den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens hervorgerufen ist.