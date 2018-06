Erfolgreich gegen IS: Syrische Armee säubert Grenzgebiet zum Irak

„Die in der Provinz Deir ez-Zor stationierten Einheiten unserer Armee haben ein 1800 Quadratkilometer großes Gebiet freigekämpft und sind bis zur irakischen Grenze vorgerückt und am Punkt 400 westlich von Al-Bukemal angelangt, nachdem zahlreiche IS-Terroristen in der Wüste von Deir ez-Zor getötet worden waren“, heißt es in der Mitteilung.

© REUTERS / Alaa al Faqir Zusammen mit FSA und Russlands Luftwaffe: Syrische Armee wehrt Terror-Attacke im Süden Syriens ab

Am vergangenen Mittwoch hatte die Führung der syrischen Armee verkündet, dass ein 2500 Quadratkilometer großes Wüstengebiet östlich von Palmyra und südlich von Hmeimim, befreit worden sei. Das Territorium erstreckt sich zwischen den Provinzen Homs und Deir ez-Zor.

* „Islamischer Staat“, auch Daesh, eine in Russland verbotene Terrororganisation