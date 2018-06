Israelische Raketen bei Damaskus eingeschlagen – Sana

Eine Quelle in den syrischen Sicherheitskräften teilte gegenüber Sputnik mit, dass die syrischen Flugabwehrkräfte während des Beschusses der Region neben dem Flughafen von Damaskus ein unbekanntes Objekt über der auf den Golanhöhen im Südwesten Syriens in der Nähe der israelischen Grenze gelegenen Stadt Quneitra abgeschossen hätten.

>>> Mehr zum Thema: Global-Strategie der EU gegen Russland? „Syrien-Krieg und Krim-Krise nur Vorwand“

© AFP 2018 / Medienzentrum von Rakka US-Schriftstellerin: USA müssen für „Befreiung“ Rakkas zahlen

Gleichzeitig sollen die Terroristen von der Gruppe „Dschabhat an-Nusra“* aus der Vorstadt Quneitras Raketen auf die Stellungen der syrischen Armee in dieser Region abgefeuert haben, so die Quelle.

Ob der Flughafen vom Raketenangriff betroffen war wurde nicht mitgeteilt.

>>> Mehr zum Thema: Erfolgreich gegen IS: Syrische Armee säubert Grenzgebiet zum Irak

© AFP 2018 / Jalaa Marey Wem gehören die syrischen Golanhöhen?

Die Golanhöhen waren Teil Syriens, bis Israel sie im Zuge des Sechstagekrieges 1967 besetzte. Am 14. Dezember 1981 erließ Israel ein Gesetz, das seine Gesetze und seine Verwaltung auf das Gebiet ausweitete. Dieser Vorgang wurde in der israelischen und der internationalen Öffentlichkeit allgemein als Annexion bezeichnet.

Die Israelis seien einmal bereit gewesen, so Reuters, die Golanhöhen an Syrien für den Frieden zurückzugeben. Doch in den letzten Jahren habe man in Israel argumentiert, der Bürgerkrieg in Syrien und die Präsenz des Iran zeige die Notwendigkeit, dieses strategische Gebiet zu behalten.

* Eine in Russland verbotene Terrororganisation