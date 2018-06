Russland will „Westen spalten” – State Department

Russland und China versuchen, „den Westen zu spalten“, wie der für Europa zuständige US-Außenstaatssekretär Wes Mitchell am Dienstag erklärte.

Sowohl Russland als auch China wollen laut Mitchell Zwietracht unter den westlichen Staaten säen. Russland versuche, den Westen zu spalten, während China den Platz des Westens einnehmen wolle. Die beiden Länder verfolgen eine besonders aggressive Politik in Mittel- und Osteuropa, erklärte der Politiker.

Er fügte hinzu, dass die „Abwehr der russischen Aggression” die oberste Priorität für die Vereinigten Staaten haben müsste. Moskau habe in den letzten Jahren Kampagnen zur Verbreitung von Fehlinformationen sowie Cyberangriffe gegen den Westen durchgeführt, so Mitchell. Dabei verwies er auf die Stärkung der russischen Militärpräsenz an den Grenzen der westlichen Staaten.