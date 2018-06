Russischer Senator nennt Achillesferse von Merkels Politik

Die BRD verliere 7,5 Milliarden Euro jährlich wegen der Anti-Russland-Sanktionen, 40 Prozent der gesamten EU-Verluste würden auf Deutschland entfallen, schrieb er in seinem Twitter-Account. „Und das nur um sich dessen zu vergewissern, dass die Sanktionen ergebnislos sind".

Neben der Krise der Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin sei dies „ein weiterer Anfälligkeitspunkt" Berlins, insbesondere in einer Situation, in der die USA die EU-Interessen ignorieren würden, so Puschkow.

Nach dem Beitritt der Halbinsel Krim zu Russland im Jahr 2014 hatten die USA und die EU politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Moskau konterte mit einem Einfuhrverbot für eine ganze Reihe von Lebensmitteln aus den Ländern, die zuvor Beschränkungen gegen Russland auferlegt hatten.