Nato billigt neue Strategie der Luftstreitkräfte

Die Nato hat eine neue Strategie der Luftstreitkräfte der Allianz verabschiedet, die den Luftwaffen der Nato-Länder ermöglichen wird, in jedem Gebiet und unter allen Bedingungen zu handeln. Das teilte der Nato-Pressedienst am Dienstag mit.

„Die Nato-Luftwaffe muss in der Lage sein, sich vor Gegnern zu verteidigen und die wachsende Rolle von Cyber- und Weltraummitteln vorauszusehen“, so der Nato-Pressedienst. „Die Luftstreitkräfte der Nato-Länder müssen über die Möglichkeit verfügen, Kampfhandlungen in allen Gebieten und unter allen Bedingungen zu führen, unter anderem in einem überlasteten und geschützten Luftraum“.

In der neuen Strategie wird anerkannt, dass moderne Luftabwehrsysteme, Cyber- und radioelektronische Kampfsysteme Luftoperationen beeinflussen können.

Es wird außerdem anerkannt, dass erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges Bedingungen entstehen können, unter denen es keine Dominanz in der Luft geben wird. Die Allianz müsse außerdem fähig sein, Operationen gegen jeden ebenbürtigen Gegner durchzuführen.