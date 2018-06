Palästinensische Vergeltungsaktion: Israel vom Gaza-Streifen aus beschossen – Medien

Mindestens 13 Raketen sind vom Gaza-Streifen auf das südliche Israel abgefeuert worden, schreibt am Mittwoch die Zeitung „The Times of Israel“.

Dem Blatt zufolge wurden mindestens drei Flugkörper von dem Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ (deutsch: „eiserne Kuppel“ oder auch „Eisenkuppel“) abgefangen. Informationen über Verletzte oder Zerstörungen in Israel liegen nicht vor.

„Wir werden Jerusalem nicht verlassen": Palästinas Botschafter zur Lage in Israel

Die Attacke soll verübt worden sein, nachdem die israelische Armee ein Fahrzeug der Hamas-Bewegung getroffen hatte. Der Wagen war von einer Gruppe von Palästinensern benutzt worden, die Brandballons aus dem nördlichen Gaza-Streifen in israelisches Gebiet starteten, hieß es früher von dem Pressedienst der Verteidigungskräfte Israels.

Selbstgebastelte palästinensische Ballons und Drachen hatten in den letzten Monaten weiträumige Wald- und Feldflächen in Brand gesetzt und damit einen millionenschweren Schaden in Israel verursacht.