Holocaust-Gesetz: Polens Sejm stimmt für Aufhebung strafrechtlicher Verantwortung

Das Holocaust-Gesetz verbietet die Propaganda der Ideologie der ukrainischen Nationalisten und die Leugnung ihrer Verbrechen gegen Polen im 20. Jahrhundert sowie die Beschuldigung Polens an der Beteiligung an Nazi-Verbrechen.

>>> Mehr zum Thema: Wer befreite das KZ Sobibor? Nationales Gedenken und Geschichtsfälschung in Polen

© AFP 2018 / Janek Skarzynski Und das in der EU: Wer Wahrheit über Holocaust enthüllt, wird verfolgt

Der polnische Sejm hatte am 1. Februar einen Gesetzentwurf über die Einführung der strafrechtlichen Verantwortung für die Propaganda der Ideologie der ukrainischen Nationalisten und die Leugnung ihrer Verbrechen gegen Polen im 20. Jahrhundert sowie die Beschuldigung Polens an der Beteiligung an Nazi-Verbrechen gebilligt.

Es wird untersagt, öffentlich über die Teilnahme Polens an Kriegsverbrechen der Wehrmacht und am Holocaust zu sprechen. Verboten sind solche Äußerungen wie „polnisches Todeslager“ sowie andere Sätze, die darauf hinweisen, dass Polen Verantwortung für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Nazi-Deutschland in Polen trägt.

>>> Mehr zum Thema: „Völlig inakzeptabel“: Faschisten in ukrainischen Auslandsvertretungen?

© AFP 2018 / JANEK SKARZYNSKI „Polocaust“: Polen erfindet neuen Begriff zum Zweiten Weltkrieg

Der Gesetzentwurf wurde in der Ukraine, Israel und den USA scharf kritisiert. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko bezeichnete die im Dokument angeführten historischen Einschätzungen als absolut nicht objektiv und als kategorisch unannehmbar.

Israel drohte mit der Abberufung seines Botschafters aus Polen. Die Parlamentarierin Tzipi Livni bezeichnete den Beschluss des polnischen Senats als „Schlag ins Gesicht Israels“ und rief dazu auf, im Parlament schnellstmöglich die dokumentierten Verbrechen der Polen während des Holocausts zu besprechen.

Die Position Israels wurde auch in Washington unterstützt. Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert sagte, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes in Polen Folgen bei den Beziehungen zwischen Warschau und den USA, Israel und anderen Staaten nach sich ziehen und strategischen Interessen Polens schaden könne.

Mehr in Kürze…