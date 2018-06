Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei der Verleihung von Staatsauszeichnungen im Kreml am heutigen Mittwoch verraten, welche Auszeichnung für ihn selbst die bedeutendste ist.

„Ich werde damit ausgezeichnet, dass die Menschen für mich ihre Stimmen abgeben. Bedeutender kann keine Auszeichnung sein“, antwortete Putin auf eine Journalistenfrage.

Der Präsident hat am 27. Juni Staatsauszeichnungen an Wissenschaftler, Künstler, Sportler, Kosmonauten und an andere Personen verliehen.