Ex-Leibwächter von Osama bin Laden klagt gegen Abschiebung aus Deutschland

Der Ex-Leibwächter Sami A. des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden hat gegen seine Abschiebung aus Deutschland nach Tunesien geklagt. Darüber berichtet die "Bild"-Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.

Die Klage soll laut Gericht im Eilverfahren behandelt werden.

Der 42-jährige Mann lebt laut „Focus-Online“ in Bochum. Am Montag sei er festgenommen und in ein Abschiebegefängnis gebracht worden. Von deutschen Behörden werde Sami A. aufgrund seiner terroristischen Vergangenheit als Gefährder eingestuft.