Iran will Washington in die Knie zwingen – Rouhani

„Wir werden nicht nachgeben und werden unsere nationale und historische Würde gegenüber den USA behaupten“, sagte Rouhani.

„In dieser Willensschlacht werden wir die USA in die Knie zwingen“, fügte der Präsident hinzu.

Die sogenannte 5+1-Gruppe, bestehend aus Russland, den USA, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, hatte im Jahr 2015 einen Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan mit dem Iran besiegelt.

Am 8. Mai 2018 verkündete Donald Trump den Ausstieg der USA aus diesem Abkommen, was in Europa auf Kritik stieß. Gleichzeitig erklärte er, die USA würden alle Sanktionen wieder in Kraft setzen, die infolge des Atomabkommens aufgehoben worden seien.