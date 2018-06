Nun offiziell: Kreml bestätigt Ort und nennt Datum für Putin-Trump-Treffen

Der Gipfel soll demnach am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfinden.

„Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump werden laut der getroffenen Vereinbarung am 16. Juli in Helsinki zusammenkommen“, hieß es.

Dies wird das erste vollwertige Treffen der zwei Staatschefs sein. Putin und Trump hatten sich letztes Jahr zum ersten Mal in Hamburg am Rande des G20-Gipfels getroffen. Danach führten sie ein kurzes Gespräch bei dem Apec-Treffen in Vietnam im November 2017.

Der russische Präsident, Wladimir Putin, hat sich am Mittwoch mit dem US-Sicherheitsberater, John Bolton, im Kreml getroffen. Trumps Berater war zuvor mit dem russischen Außenminister, Sergej Lawrow, in Moskau zusammengekommen.

Der Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, erklärte danach, dass ein Treffen zwischen dem russischen und dem amerikanischen Staatschef schon lange über interne Kanäle im Gespräch gewesen sei.

„Ich kann sagen, dass eine Einigung über die Durchführung des Gipfels erzielt wurde – inklusive Datum und Ort“, sagte Uschakow vor der Presse.

Die Medien nannten Wien und Helsinki als mögliche Orte für das geplante Gipfeltreffen.