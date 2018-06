UN-Botschafterin der USA findet auf Weltkarte „ein weiteres Nordkorea“

Die USA beabsichtigen weiterhin Druck auf den Iran auszuüben und zählen darauf, dass die anderen Länder Washington in dieser Hinsicht unterstützen werden. Dies teilte die UN-Botschafterin der USA Nikki Haley am Donnerstag mit.

„Wir beabsichtigen weiterhin Druck auf ihn (den Iran – Anm. d. Red.) ausüben und hoffen, dass andere Länder sich uns anschließen werden, weil der Iran in unseren Augen ein weiteres Nordkorea ist“, sagte Haley während ihrer Rede im Forschungszentrum „Observer Research Foundation“ in New Delhi.

Wie die Diplomatin ferner betonte, sei Washington „fest davon überzeugt, dass der Iran eine Bedrohung darstellt“. Diese Gewissheit beruhe „nicht auf irgendwelchen Vorstellungen, sondern auf echten Beweisen“.

„Wir sehen, trotz des Atom-Deals mit dem Iran… verletzt Teheran weiterhin nacheinander Resolutionen. Sie haben die Vereinbarung über ballistische Raketen gebrochen, sie unterstützen den Terrorismus, sie verkaufen und liefern Waffen an die Huthis im Jemen“, so Haley weiter.

Ebenso unterstrichen sie, dass eine Reihe von bestehenden Übereinkommen mit dem Iran „nicht bedeuten, dass wir all diese Brüche, die eine Gefahr für die ganze Welt darstellen, ignorieren sollten“.

Im Jahr 2015 hatte die sogenannte 5+1-Gruppe (Russland, die USA, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) einen Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan mit dem Iran besiegelt. Am 8. Mai 2018 verkündete Donald Trump den Ausstieg der USA aus diesem Abkommen, was in Europa auf Kritik stieß. Gleichzeitig erklärte er, die USA würden alle Sanktionen wieder in Kraft setzen, die infolge des Atomabkommens aufgehoben worden seien.