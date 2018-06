Vor EU-Gipfel: Merkel nennt US-Zölle „rechtswidrig”

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Donnerstag vor dem EU-Gipfel zu dem Handelsstreit mit den USA geäußert.

Die US-Zölle seien nach Auffassung der EU rechtswidrig, sagte Merkel in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. Allerdings betonte sie, man wolle mit den USA ins Gespräch gehen, „um weitere Schritte in Richtung eines Handelskriegs zu vermeiden“. Das sei im Interesse Europas und vieler anderer Länder.

© AP Photo / Yves Logghe Antwort auf US-Zölle: EU genehmigt Ausgleichsmaßnahmen

Die im März eingeführten US-Importzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU haben die Beziehungen der USA zu wichtigen Partnern in Europa und Asien erheblich verschlechtert. Die betroffenen Länder haben als Reaktion Vergeltungsmaßnahmen angekündigt.

Ähnliche Beschränkungen für einige amerikanische Waren wurden von der Europäischen Union und China eingeführt. Auch Russland zieht diese Möglichkeit in Betracht.

Der EU-Gipfel findet am Donnerstag und Freitag statt. Die Frage der Migration steht dabei im Mittelpunkt.

