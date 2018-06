Der Kolumnist der US-Zeitung „The Washington Post“ Todd Wood hat in seinem Artikel die größte existenzielle Bedrohung für die USA genannt. Überraschenderweise ist es nicht Moskau, wie es oft in westlichen Medien vorkommt.

Nicht Russland, sondern China stelle eine existenzielle Bedrohung für die USA dar, schreibt der Autor.

Peking habe die US-Waffenprojekte und andere strategische Technologien gestohlen, einen der wichtigsten Seewege der Welt militarisiert und etwa „40.000 Spione“ in die USA geschickt, so Wood . Seiner Meinung nach verwandelt die schnelle Entwicklung der chinesischen Verteidigungsindustrie China in eine dominierende Militärmacht, die der Existenz der USA droht. Auf diese Weise beschädige Peking den Weltmacht-Status der USA.

Der Kolumnist verweist darauf, dass die US-Bürger wegen der „Russland-Ermittlung“ in den USA nicht davon erfahren würden. Die führenden US-Medien würden dieses Thema „um jeden Preis am Leben erhalten“, so Wood.

„Diese Menschen arbeiten zurzeit an der Dämonisierung Moskaus – nicht umsonst, aber um US-Präsident Donald Trump zu vernichten“, schreibt er.

Der US-Staatschef verstehe dabei, dass Peking eine Bedrohung für Washington darstellen könne. Darum versuche er, sich Moskau anzunähern und sich mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu treffen, betont Wood.