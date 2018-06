Saakaschwili bekommt in Abwesenheit sechs Jahre Haft

Das Stadtgericht in Tiflis hat den Ex-Präsidenten Georgiens Michail Saakaschwili in Abwesenheit zu sechs Jahren Haft wegen seiner Anordnung vom Jahre 2005, den oppositionellen Abgeordneten Waleri Gelaschwili zu verprügeln, verurteilt. Das berichtet am Donnerstag der georgische TV-Sender „Erste“.