Russland und die USA planen eine Vereinbarung, laut der Moskau die Kontrolle über den US-Stützpunkt At Tanf an der Grenze zum Irak übernehmen wird. Dies behauptet zumindest Mahmud al-Efendi, einer der Anführer des syrischen Oppositionsbündnisses „Astana“, gegenüber Sputnik.

Nach seinen Angaben könnte solch eine Entscheidung schon beim Treffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump Mitte Juli getroffen werden.

Putin: So viel Technik und Personal hat Syrien seit Wochenbeginn verlassen

„Die beiden Präsidenten werden die Entscheidung treffen, die noch früher beim Treffen der Vizeaußenminister Russlands, Jordaniens und der USA im Juni in Astana getroffen werden sollte. Dazu ist es aber nicht gekommen“, sagte al-Efendi gegenüber Sputnik.

„Es geht um den Abzug der USA aus dem Süden Syriens und die Übergabe der südlichen Deeskalationszone an die russische Militärpolizei“.

„Auch die Militärbasis der USA in At Tanf wird höchstwahrscheinlich an Russland übergeben“, fügte al-Efendi hinzu.

Es stellt sich die Frage, was die USA im Gegenzug erhalten werden. Laut dem syrischen Oppositionellen hatte Trump von Anfang an keine langwierige Präsenz in Syrien geplant. Außerdem werden der Iran und die Hisbollah nicht mehr in Syrien präsent sein. „Sie befanden sich nahe der Provinz Deraa, falls aber diese Entscheidung getroffen wird, bekommt Russland die Kontrolle über diese Region“.

Diesen Deal plant Trump beim Treffen mit Putin – CNN

„Die Oppositionsgruppen mit gemäßigtem und konstruktivem Standpunkt, die zu einem Dialog bereit sind, werden sich ihm anschließen. Diejenigen, die keine konstruktive Stellung einnehmen, werden ihre Präsenz einfach verlieren“, so der Sprecher.

Das Oppositionsbündnis „Astana“ nimmt unter anderem an den Genfer Verhandlungen zur neuen Verfassung von Syrien teil.