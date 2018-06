Fußball-WM in Russland: Schweden gibt „Boykott“ auf

Stockholm habe diese Entscheidung nach Konsultationen mit anderen europäischen Staaten, darunter mit Großbritannien und Dänemark, getroffen. Außerdem haben die Schweden es ins Play-off geschafft, was eine mögliche Russland-Reise aktueller gemacht habe.

„Wir denken, dass es wichtig ist, in der derzeitigen Situation unser Team zu unterstützen. Und wir haben diese Entscheidung getroffen, nachdem wir dies unter anderem mit Dänemark besprochen haben“, zitiert die Zeitung die Ministerin.

Es sei aber noch nicht bekannt, wer konkret reisen werde. Es gebe „die ganze Regierung“ an Freiwilligen. Wie die Ministerin weiter sagte, stehe diese Entscheidung mit den früheren Erklärungen über ein Boykott der Spiele in Russland „keineswegs im Widerspruch“. Es sei ja nur um die Eröffnung des Sportfestes gegangen, um die Solidarität mit London in Bezug auf die Situation um die Vergiftung des britisch-russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal zu zeigen, hieß es.

Zuvor hatte die schwedische Sportministerin Annika Strandhäll beteuert, dass schwedische Regierungsvertreter das Turnier nicht besuchen würden. „Es wird keine offizielle Teilnahme sowohl an der Eröffnungszeremonie als auch an den geplanten Spielen geben“, zitierte Sputnik International die Ministerin.

Zuvor hatte auch die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg einen misslungenen Boykott der WM in Russland erörtert – nur Offizielle aus Großbritannien und Island sollen auf eine Russland-Reise zur WM verzichtet haben. Wie aber der britische Außenminister Boris Johnson nach dem Beginn der Spiele sagte, hat London niemals einen Boykott geplant.

Der Eröffnungszeremonie wohnten Fifa-Präsident Gianni Infantino sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs bei – aus Abchasien, Aserbaidschan, Armenien, Weißrussland, Bolivien, Kasachstan, Kirgistan, Libanon, Moldawien, Panama, Paraguay, Ruanda, Tadschikistan, Usbekistan und Südossetien.

Unter den Gästen waren auch der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman al Saud und das protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas Kim Yŏng-nam. Das Spiel der japanischen Nationalmannschaft hatte Prinzessin Hisako von Takamado besucht. Das war der erste Besuch eines Mitglieds der japanischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren.

Nach Einschätzungen des russischen Außenministeriums sind mehr als zwei Millionen Fans nach Russland gekommen, um ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen.