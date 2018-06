Nordkorea verbietet Bürgern staatsfeindliches “Erotic-Dancing“

Laut einer Quelle in der Provinz Ryanggang-do haben die nordkoreanischen Behörden kurz vor dem Gipfeltreffen des Staatschefs Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump über die Festigung der sozialistischen Ideologie in Bezug auf das Aussehen und das Verhalten der nordkoreanischen Frauen gesprochen. „Die Hauptmessage bestand darin, den ‚sozialistischen Riemen‘ fester zu schnallen und der Ideologie des Imperialismus entgegenzutreten“, zitiert UPI die Quelle.

Auf die antisozialistische Liste seien Mini-Röcke, Netz- und Blümchenstrümpfe sowie Kleidung mit englischsprachigen Aufschriften gesetzt worden, hieß es. Sollte die Polizei verbotene Kleidungsstücke sicherstellen, würden diese beschlagnahmt und die Rechtsverletzer bestraft.

Auf Beschluss von Kim Jong-un sei auch der negative Einfluss von K-Pop (südkoreanische Popmusik – Anm. d. Red.) zu bekämpfen. Die Tänze im K-Pop-Stil wurden als „erotisch“ und anstößig eingestuft. Auch das Anschauen von Filmen und TV-Shows aus Südkorea sowie das Anhören von südkoreanischer Musik wurden den nordkoreanischen Bürgern als antisozialistisch untersagt.

Anfang 2018 hat sich in den Beziehungen zwischen Seoul und Pjöngjang ein politisches Tauwetter angebahnt. Nordkoreaner haben im Februar an den Olympischen Spielen in Südkorea teilgenommen. Eine südkoreanische Delegation besuchte im März Pjöngjang. Bei dem Treffen ging es um eine Verbesserung der Beziehungen und die Gewährleistung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel. Am 27. April hat sich Kim mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in auf der südkoreanischen Seite von Panmunjom getroffen. Im Mai fand ein weiteres, unangekündigtes Treffen zwischen den beiden Politikern statt.