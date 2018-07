Hinter Mays Rücken: Trumps Berater trifft EU-Skeptiker in London

Laut Quellen der Zeitung sprach Bolton über eine Stunde lang mit den EU-Skeptikern aus der Partei von Premierministerin Theresa May, aber May selbst sei nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Bei dem Gespräch seien auch keine Mitglieder der Kanzlei der Premierministerin zugegen gewesen, was Downing-Street empört haben soll.

Bolton nutzte das Treffen angeblich, um die Begeisterung des US-Staatsoberhaupts für den Brexit mitzuteilen und seine Überzeugung zu äußern, dass die USA und Großbritannien innerhalb von zwei Jahren nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein Handelsabkommen schließen könnten.

Der Autor des Artikels in „The Sunday Telegraph“ mutmaßte, dass eine mögliche Zusammenkunft von US-Präsident Donald Trump mit britischen Euroskeptikern die Position von Theresa May noch stärker schädigen könnte, die bereits zwischen den Lagern der Anhänger eines weichen und harten Brexit balanciere.