Erntezeit bringt Waffenstillstand im Donbass

Im Donbass ist ein neuer Waffenstillstand für die Erntezeit in Kraft getreten. Die Truppen der selbsterklärten Republik Donezk halten sich „voll und ganz an die Vereinbarungen zur Einhaltung der Pause“, berichtet die lokale Nachrichtenagentur.

„Um Mitternacht wurde der Beschuss seitens der Positionen der ukrainischen Sicherheitskräfte eingestellt, zurzeit ist nahe der Kontaktlinie Ruhe“, teilte das Kommando der Donezker Streitkräfte gegenüber der Nachrichtenagentur mit.

„Ein weiterer Waffenstillstand ist in Kraft getreten. Wir überwachen die Situation“, so der Vertreter der Truppen weiter.

© Sputnik / Stringer Ukrainischer Abgeordneter: USA heizen Militärkonflikt in Ukraine an

Die Kontaktgruppe der Verhandlungen in Minsk einigte sich am 27. Juni auf einen umfassenden und unbegrenzten Waffenstillstand in der Region ab dem 1. Juli 2018.

Dies ist nicht der erste Waffenstillstand im Donbass, der zu Beginn der Erntezeit in Kraft tritt. Ähnliche Vereinbarungen waren sowohl 2017 als auch 2016 getroffen worden.