Britische Minister proben heimlich für Tod der Queen

In Großbritannien wird der Plan „London Bridge“, der die zehn Tage nach dem Tod der Königin bis ins kleinste Detail regelt, mehrmals im Jahr überarbeitet. Erstmals haben aber an einer solchen Probe britische Kabinettsmitglieder teilgenommen.

Die Übung mit dem Namen „Castle Dove“ fand laut „The Sunday Times“ am vergangenen Donnerstag im Geheimen statt. Dabei sei der erste Tag nach dem Tod der Monarchin durchgespielt worden. Die Minister mussten zudem entscheiden, wann und wie die Premierministerin Theresa May eine öffentliche Erklärung nach dem Ableben der Königin abgeben sollte.

An dem Treffen hätten unter anderem Vize-Premierminister David Lidington, Innenminister Sajid Javid, die Chefin des Parlamentsunterhauses Andrea Leadsom als auch der Minister für schottische Angelegenheiten, David Mundell, teilgenommen.

Die Probe ist laut dem Blatt nicht mit akuten Ängsten um den Gesundheitszustand der Queen verbunden. In der vergangenen Woche habe sie jedoch nicht an einer Messe in St. Paul's Cathedral teilnehmen können, da sie sich nicht wohl gefühlt habe.