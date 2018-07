USA melden „erfolgreichen“ Test von Atombombe

Brigadegeneral Michael Lutton, Mitarbeiter der Nationalen Administration des Atomsicherheitsamtes im US-Energieministerium, sagte dazu laut dem Bericht:

„Diese Eignungs-Flugtests haben ergeben, dass die Konstruktion der B61-12-Bombe den Systemanforderungen entspricht und einen weiteren Fortschritt beim Programm zur Verlängerung der Lebensdauer von B61-12 im Einklang mit den Anforderungen an die nationale Sicherheit veranschaulicht.“

Die Bombe war bereits am 9. Juni auf einem militärischen Testgelände im US-Bundesstaat Nevada mit Unterstützung des 419. Testgeschwaders der Airbase Edwards erprobt worden.

Die USA beabsichtigen, Atombomben vom Typ B61-12 in Militärbasen Europas – in Deutschland, Italien, der Türkei, in Belgien und den Niederlanden – zu stationieren.

Nach Einschätzung des Haushaltsamtes des US-Kongresses sollen im Zeitraum von 2017 bis 2046 für die Modernisierung der taktischen Nuklearkräfte 25 Milliarden US-Dollar verwendet werden.

Die neue Flugbombe soll mit den Plattformen der Mehrzweck-Jagdflugzeuge der Generation 5 – F35 Lightning II – kompatibel sein. Die erste Lieferpartie von B61-12 soll zum Jahr 2020 in Dienst gestellt werden.