GB und USA besorgt: Russland kann F-35-„Geheimnisse“ erfahren

Großbritannien wolle 138 F-35-Jets kaufen während die Türkei beabsichtige, sowohl F-35-Jagdbomber als auch die russischen Flugabwehrraketensysteme S-400 zu erwerben. Sollte Ankara beide Systeme verwenden, könnten Informationen über die Schwachstellen des US-Kampfjets für Moskau verfügbar werden.

Der US-Senat hat laut der Zeitung einem Verkaufsverbot von F-35 an die Türkei zugestimmt, falls es nicht auf den Kauf von S-400 verzichtet.

Dem US-Senator der Demokratischen Partei vom US-Bundesstaat Maryland, Chris Van Hollen, zufolge wird die Übergabe von F-35-Jets sowie von S-400-Flugabwehrsystemen an Ankara „die nationale Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten gefährden“.

„Der Kauf der beiden Systeme von der Türkei wird es den Russen ermöglichen, die Fähigkeiten der F-35 ohne Mühe zu bewerten und ihre Schwachstellen zu identifizieren. Das ist inakzeptabel“, sagte der Senator.

Eine ähnliche Meinung werde im britischen Parlament vertreten. Wie der Abgeordnete von der Konservativen Partei, Mark Francois, gegenüber „The Telegraph“ mitteilte, investiert Großbritannien großes Geld in die F-35, sodass London „nicht gerne sehen möchte", wie etwas diese Technologie bloßstellt.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Washington haben sich verschlechtert, nachdem die Türkei und Russland im Dezember 2017 ein Kreditabkommen über die Lieferung des russischen Raketenabwehrsystems S-400 unterzeichnet hatten. Demnach soll Ankara zwei S-400-Batterien erwerben, die von türkischen Soldaten bedient werden sollen. Die Seiten vereinbarten zudem eine technische Zusammenarbeit bei der Produktionsaufnahme von solchen Waffen in der Türkei.

© Sputnik / Igor Sarembo S-400-Deal: Washington droht Ankara mit Sanktionen

Die USA und andere Nato-Länder haben Ankara wiederholt wegen des Deals mit Moskau kritisiert. So wies der Berater des US-Außenministers, Wess Mitchell, warnend darauf hin, dass der Kauf von S-400-Anlagen sich negativ auf die Lieferung von Flugzeugen F-35 an die Türkei auswirken könne. Daraufhin versprach der türkische Außenminister, Mevlüt Çavuşoğlu, Gegenmaßnahmen, darunter eine Kooperation mit Russland in diesem Bereich, zu ergreifen, sollte die Lieferung von US-Kampfjets an die Türkei blockiert werden.

Der US-Senat hatte am 19. Juni den Militärhaushalts-Entwurf für 2019 angenommen, der die Teilnahme der Türkei am Programm zur Produktion von F-35 aussetzt. Trotzdem war zuvor in einem Betrieb des Rüstungsunternehmens Lockheed Martin in Fort-Worth (in Texas) ein erstes Jagdflugzeug dieses Typs feierlich an die Türkei übergeben worden.