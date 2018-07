Das sind die stärksten russischen Waffen – Vize-Premier

Russland verfügt über sechs Waffenarten, auf die der Westen nicht adäquat antworten kann. Das hat der russische Vize-Ministerpräsident Juri Borissow in einem Interview für die Zeitung „Wojenno-promyschlennyj Kurjer“ erklärt.

Laut Borissow, der in der russischen Regierung für den militärisch-industriellen Komplex zuständig ist, sind die Interkontinentalrakete „Sarmat“, der Flugkomplex der Frontfliegerkräfte PAK FA, der Kampfpanzer T-14 auf der Plattform Armata, das Raketenabwehrsystem S-500, der Antisatellitenkomplex „Nudol“ sowie bodengestützte Systeme für die elektronische Kampfführung Tirada-2S die stärksten russischen Waffen.

Borissow fügte hinzu, die russische Armee werde bereits mit den stärksten Waffen ausgestattet. Es sei geplant, dass die Armee bis 2027 vollständig mit den modernsten Waffen ausgerüstet werde.

In seiner Ansprache an die Föderale Versammlung (russisches Parlament) am 1. März hatte der russische Präsident Wladimir Putin die neuesten russischen Waffensysteme vorgestellt, darunter das Raketensystem „Sarmat“, den neuesten Marschflugkörper und eine atomgetriebene Unterwasserdrohne. Dabei betonte Putin, Russland wolle kein Land bedrohen oder angreifen. Die neuentwickelten Waffen sollen die Sicherheit des Landes gewährleisten.

