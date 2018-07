Trump: „Hoffentlich müssen wir niemals unsere Armee einsetzen“

„Wir stellen die amerikanische Sicherheit wieder her, indem wir unser großes Militär wiederaufbauen", sagte er am Dienstag bei einer Veranstaltung zu ehren der US-Armee in der Stadt White Sulphur (US-Bundesstaat West Virginia). Trumps Rede ist auf der Webseite des Weißen Hauses veröffentlicht.

„In diesem Jahr haben wir (…) rekordhafte 700 Milliarden US-Dollar für unsere Armee gesichert. Im nächsten Jahr werden es 716 Milliarden US-Dollar sein — der größte Betrag aller Zeiten."

„Wir bauen es (das US-Militär — Anm. d. Red.) so groß, so mächtig, so stark auf. Stärker als je zuvor. Und hoffentlich werden wir es nie benutzen müssen", betonte Trump.

Je stärker die Vereinigten Staaten würden, desto unwahrscheinlicher sei es, dass sie ihr Militär anwenden müssen, so der US-Präsident. „Hoffentlich werden wir nie die unglaubliche Ausrüstung nutzen müssen, die gerade hier gebaut wird. In den USA, den Besten der Welt", fügte er hinzu.