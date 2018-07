Deutschland ist zum „Chaosfaktor“ und „Narrenhaus“ geworden – Weidel

Laut Weidel ist Deutschland unter Merkels Regierung „vom Motor und Stabilitätsanker zum Chaosfaktor geworden“.

Die Unionskrise wurde als „unwürdiges Schauspiel“ scharf kritisiert, so die Agentur AFP am Mittwoch. Laut Weidel sind Bundesinnenminister Horst Seehofer und seine Partei in der Frage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze eingenickt. Deutschland selbst werde von seinen Nachbarn als „Narrenhaus“ wahrgenommen. Die Zentrale dieses Hauses sei also das Kanzleramt.

Weidel wiederholte die Forderung an Merkel, den Posten der Kanzlerin zu verlassen. Die Koalitionskrise durchziehe auch den Bundeshaushalt. Die Regierung verschleudere den Wohlstand, als gäbe es kein morgen mehr.