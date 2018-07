„Poroschenko will einen Großkrieg entfesseln“ – Timoschenko

Die Ex-Regierungschefin und Vorsitzende der Parlamentsfraktion der ukrainischen Partei „Batkiwschtschina“ („Vaterland“), Julia Timoschenko, hat dem Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko vorgeworfen, geheime Gespräche mit den selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk in böser Absicht zu führen.

„Ein tiefer Verhandlungsprozess hat mit den Menschen begonnen, die angeblich die Volksrepubliken Lugansk und Donezk anführen, im Grunde genommen mit denen, die einen Teil der Ukraine okkupiert haben. Poroschenko will einen großen Krieg anzetteln. Er möchte, dass zusätzliche ukrainische Gebiete besetzt werden, dass alles brennt, der Krieg an Stärke zunimmt und die höchste Ebene erreicht“, sagte sie in einem Interview mit dem TV-Sender „UA: Perschij“.

„Vor diesem Hintergrund möchte er (Poroschenko – Anm. d. Red.) den Kriegszustand ausrufen und keine Wahlen abhalten. Zurzeit ist das der Plan“, so Timoschenko.

Zuvor hatte Timoschenko ihren Wusch bekanntgegeben, 2019 für das Amt des ukrainischen Präsidenten zu kandidieren. Zuvor hatte sie mehrmals an Wahlrennen um den Präsidentenposten teilgenommen und war stets gescheitert.

Die anstehenden Präsidentschaftswahlen in der Ukraine sollen am 31. März 2019 stattfinden.