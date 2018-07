Poroschenko definiert per Gesetz „höchste Priorität der Ukraine“

„Im Mittelpunkt der nationalen Interessen der Ukraine steht… die Integration in den europäischen Politik-, Wirtschafts-, Rechts- und Sicherheitsraum sowie die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und in der Nordatlantikvertrags-Organisation sowie die Entwicklung gleicher und gegenseitig vorteilhafter Beziehungen mit anderen Staaten“, heißt es in dem Gesetz.

Im Dezember 2014 hatte das ukrainische Parlament Gesetzesänderungen verabschiedet, die den Verzicht auf ihren blockfreien Status verankerten. Die im Juni 2016 angenommenen Novellen machten den Nato-Beitritt zum Ziel der ukrainischen Außenpolitik. 2020 soll das Land die völlige Vereinbarkeit seiner Armee mit den Nato-Streitkräften gewährleisten.

Zuvor hatte der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen geäußert, die Ukraine müsse für den Nato-Beitritt eine Reihe von Kriterien erfüllen und werde dafür viel Zeit brauchen. Laut Experten kann Kiew innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht mit einer Nato-Mitgliedschaft rechnen.

