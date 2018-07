Nun offiziell: EU verlängert antirussische Wirtschaftssanktionen

„Diese Entscheidung folgt dem Bericht des Präsidenten (Emmanuel – Anm. d. Red.) Macron und der Kanzlerin (Angela – Anm. d. Red.) Merkel über den Zustand der Erfüllung der Minsker Abkommen, mit denen die Sanktionen verbunden sind“, hieß es.

Am Mittwoch bestätigte ein Beamter einer EU-Institution, der anonym bleiben wollte, gegenüber Sputnik, dass die Staats- und Regierungschefs sich beim EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel auf die Verlängerung der Russland-Sanktionen geeinigt hätten. Am Montag soll die Entscheidung in der offiziellen Zeitschrift der EU veröffentlicht werden, worauf sie in Kraft treten soll.

© AFP 2018 / JOHN THYS „Wertegemeinschaft Nato“: Welche Werte sind eigentlich gemeint?

Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten hatten sich nach dem Umsturz in der Ukraine 2014 verschlechtert. Nach dem Beitritt der Krim zu Russland verhängten die USA und die EU politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland.

Moskau konterte mit einem Einfuhrverbot für eine ganze Reihe von Lebensmitteln aus den Ländern, die zuvor Sanktionen gegen Russland verhängt hatten, und nahm Kurs auf Importersatz.