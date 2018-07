US-Handelskrieg: China kündigt Vergeltung an

Demnach wird Peking als Reaktion auf die Einführung neuer US-Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent für eine Reihe chinesischer Waren angemessene Maßnahmen ergreifen und die WTO über die entstandene Situation informieren.

Mehr zum Thema >>> USA üben „Psychoterror” aus – Chinas Handelsministerium

© REUTERS / Saul Loeb Handelskrieg mit USA: Chinesische Medien bekommen strenge Anweisung

Die USA haben im Handelskrieg gegen China Strafzölle auf Importe von dessen Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt. Sie traten um 6.00 Uhr MESZ in Kraft.

Laut der Erklärung des chinesischen Handelsministeriums schaden die US-Zölle den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten ernsthaft. Sie lösten Tumulte an den Märkten aus. China werde mit anderen Ländern an einer Gewährleistung des freien Handels arbeiten. Das Land werde seinen Reformkurs fortsetzen und sich weiter öffnen, so Reuters am Freitag.