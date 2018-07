Warum Trump Helsinki für das Treffen mit Putin gewählt hat – Experte

Die USA haben auf Grund historischer Parallelen statt in Wien eine Zusammenkunft in Helsinki präferiert, meint der Experte des Wiener Friedensinstituts Heinz Gärtner. Im Gespräch mit Sputnik äußerte er sich über die Erwartungen der Europäer an die für 16. Juli angesetzten bilateralen Verhandlungen zwischen Putin und Trump.