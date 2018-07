„War ganzes Leben lang darauf vorbereitet” – Trump zu Treffen mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Rede in der Stadt Great Falls (US-Bundesstaat Montana) den Aufbau von Beziehungen zu Russland und China als eine „gute Tat” bezeichnet.

Der Gipfel zwischen Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen, Wladimir Putin, wird nach Einschätzung des US-Präsidenten gut verlaufen.

© REUTERS / Leah Millis Trump macht Prognose für sein Treffen mit Putin

„Wissen Sie was? Was Putin angeht, ist alles in Ordnung. Es geht ihm gut und es geht uns gut… ich war mein ganzes Leben lang darauf (auf das Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin – Anm. d. Red.) vorbereitet“, sagte Trump.

Zuvor war berichtet worden, dass der Putin-Trump-Gipfel am 16. Juli in Helsinki stattfinden wird. Der Kreml teilte mit, dass die beiden Staats- und Regierungschefs beabsichtigen würden, die Perspektiven für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Fragen der internationalen Politik zu erörtern.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Und wenn sie sich doch einigen?! Darum fürchtet der Westen Treffen Putin-Trump