Macron kommt zur WM 2018 nach Russland – Kreml kommentiert die Entscheidung

„Wir sind froh, dass der Präsident von Frankreich kommt“, so der Sprecher.

Merci à tous les jeunes sportifs qui sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi! pic.twitter.com/p3L2IANgoH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6. Juli 2018

Am Samstag berichtete der französische Sender BFM TV unter Berufung auf den Elysée-Palast, dass Macron nach Sankt-Petersburg zum Spiel der Nationalmannschaft am 10. Juni gegen Belgien kommt. Dem Sender zufolge wurden keine politischen Treffen während des Stadion-Besuchs geplant.

Nach dem Sieg über das uruguayische Team am 6. Juni trifft Frankreich am Dienstag in St.-Petersburg auf die belgische Nationalelf. Die „Roten Teufel“ konnten sich am Freitag gegen den Rekordweltmeister Brasilien durchsetzen und stehen somit zum ersten Mal seit 1986 im Halbfinale einer Fußball-WM.

