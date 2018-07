Droht neue Eskalation? US-Kriegsschiffe Taiwanstraße durchlaufen - Medien

Die Schiffe bewegen sich in nordöstliche Richtung, teilte das Portal mit. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums äußerte, dass die Situation unter Kontrolle sei.

Zuvor wurde aus Medienberichten bekannt, dass die USA die Möglichkeit erwägen, ein Militärschiff durch die Taiwanstraße zu schicken. Diese Aktion könnte die Beziehungen zwischen Peking und Washington weiter verschärfen, so Medien.

Die chinesische Regierung betrachtet Taiwan und die Taiwanstraße als ihr Hoheitsgebiet und kritisiert jede ausländische Militärpräsenz scharf.

Die Beziehungen zwischen der chinesischen Regierung und der Inselprovinz wurden im Jahr 1949 abgebrochen, nachdem im Zuge des Chinesischen Bürgerkriegs die Kräfte der Kuomintang mit Chiang Kai-shek an der Spitze von der Kommunistischen Partei besiegt wurden und nach Taiwan geflohen waren.

Ende der 80er Jahre wurden die geschäftlichen und informellen Kontakte zwischen Taiwan und China wieder aufgenommen. Anfang der 1990er Jahre verliefen diese Kontakte ausschließlich über Nichtregierungsorganisationen – „Association for Relations Across the Taiwan Straits“ (ARATS) und „Straits Exchange Foundation“ (SEF)

