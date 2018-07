Gemeinsames Seemanöver mit USA provoziert Kiew zu unüberlegtem Handeln - Politiker

Russland ist äußerst negativ eingestellt zu den Manövern der USA und der Ukraine im Schwarzen Meer, die die militärpolitische Situation in der Region verschlechtern und keinen guten Hintergrund für das anstehende Treffen der Staatschefs Russlands und der USA in Helsinki schaffen, sagte der russische Oberhaus-Politiker Franz Klinzewitsch.

Das Flaggschiff der sechsten Flotte der US-Marine, „Mount Whitney“, war am Samstag ins Schwarze Meer eingelaufen, um dort an der amerikanisch-ukrainischen Übung „Sea Breeze 2018“ teilzunehmen.

© Sputnik / Alexander Sabolotnij Für Manöver mit ukrainischer Marine: US-Schiff läuft ins Schwarze Meer ein

„Russlands Einstellung zu diesen Übungen im Schwarzen Meer kann nur äußerst negativ sein. Freilich stellen sie für uns keine Gefahr dar: Alles wird online strikt überwacht, und im Bedarfsfall wird umgehend eine Reaktion erfolgen. Doch diese Übungen verschlechtern zweifellos die allgemeine militärpolitische Situation in der Region, indem sie Kiew zu unüberlegten Handlungen provozieren und in ihm die Illusion einer gewissen übermäßigen Freizügigkeit erwecken“, wird Klinzewitsch vom eigenen Pressedienst zitiert.

Der Parlamentarier verweist darauf, dass die amerikanisch-ukrainischen Seemanöver eine Woche vor dem Gipfeltreffen von Wladimir Putin und Donald Trump in Helsinki stattfinden. „Sehr viele in der Welt warten mit großer Hoffnung auf dieses Treffen“, so Klinzewitsch. Er glaube nicht, dass diese Übungen einen guten Hintergrund für den Gipfel schaffen könnten, fügte er hinzu.

