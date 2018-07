Wer Trump nach Helsinki begleiten wird - Medien

Wie „Politico“ ferner schreibt, werden neben Shine auch der nationale Sicherheitsberater John Bolton, die Pressesprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders, Trumps Ehefrau Melania und mehrere anderer Helfer mit dem Präsidenten auf die Reise gehen. Es wird hervorgehoben, dass die Tochter des Präsidenten, Ivanka Trump, und der Berater und Schwiegersohn des amerikanischen Staatschefs, Jared Kushner, bei dem Treffen in Helsinki nicht zugegen sein werden.

© Sputnik / Michail Klimentjew Trumps Berater befürchten Zugeständnisse beim Treffen mit Putin – Medien

Die Präsidenten Russlands und der USA haben ihr Treffen für den 16. Juli in Helsinki anberaumt. Aus dem Kreml hieß es, Putin und Trump wollen die Perspektiven für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Fragen der internationalen Agenda besprechen. Es wird das erste Treffen der beiden Staatschefs in vollem Format sein. Zuvor hatten sich Trump und Putin in Hamburg am Rande des G20-Gipfels sowie in Vietnam am Rande des APEC-Gipfels getroffen, aber dort nur kurz miteinander gesprochen.

Der 55-jährige Shine hat 20 Jahre bei Fox gearbeitet. Von August 2016 bis Mai 2017 war er Co-Präsident der TV-Sender Fox News und Fox Business Network, musste dieses Amt allerdings vor dem Hintergrund der Skandale um sexuelle Belästigungen in den Reihen führender Vertreter und Moderatoren der Senders aufgeben.