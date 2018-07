Ex-Minister Johnson sieht Großbritannien künftig als „Kolonie“

Der zurückgetretene britische Außenminister Boris Johnson sieht sein Land künftig als eine Kolonie. „Das Verhalten der britischen Behörden bei den Brexit-Verhandlungen führte zu einem Verlust der Möglichkeiten, auf die das Volk gehofft hatte“, heißt es in einem Schreiben Johnsons an Premierministerin Theresa May.