Britischer Ex-Gesundheitsminister Hunt wird Johnsons Nachfolger

Dies teilt die Kanzlei der britischen Premierministerin Theresa May auf Twitter mit.

Am Montag hatte der britische Außenminister Boris Johnson sein Amt niedergelegt. Dieser Entscheidung war ein zugespitzter Streit in der britischen Regierung um den Brexit vorausgegangen. Auch der Brexit-Minister Davis Davis war am Tag zuvor zurückgetreten.

Johnson und Davis waren Befürworter eines „harten Brexits“. Vergangenen Freitag hatte May jedoch angekündigt, die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU zu mildern.