Syrien: 90 Dörfer schließen sich Waffenruhe an, elf Panzer an einem Tag abgegeben

Die Zahl der Ortschaften, die sich der Waffenruhe in der südwestlichen Deeskalationszone in Syrien angeschlossen haben, ist auf 90 gestiegen. An einem Tag haben Kämpfer freiwillig elf Panzer abgegeben. Das gab das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien am Montag bekannt.