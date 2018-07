„Dumme Menschen“: Trump beschwert sich bei Putin über seine Berater

Im März hatte Trump seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin angerufen, um ihm zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl zu gratulieren. Der Kreml teilte damals mit, dass das Telefongespräch auf Initiative der amerikanischen Seite stattgefunden habe.

© Sputnik / Michail Klimentjew Wer Trump nach Helsinki begleiten wird - Medien

Die Berater rieten laut Quellen der Zeitung Trump von diesem Gespräch ab. Trotzdem habe das Gespräch stattgefunden, bei dem Trump unter anderem die Vertreter seiner Administration erwähnt habe. Er bezeichnete sie, so das Blatt, als „dumme Menschen“, und sagte, Putin solle „ihnen kein Gehör schenken“, präzisieren weitere englischsprachige Medien.

Die Präsidenten Russlands und der USA haben ihr Treffen für den 16. Juli in Helsinki anberaumt. Aus dem Kreml hieß es, Putin und Trump wollen die Perspektiven für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Fragen der internationalen Agenda besprechen. Es wird das erste Treffen der beiden Staatschefs in vollem Format sein. Zuvor hatten sich Trump und Putin in Hamburg am Rande des G20-Gipfels sowie in Vietnam am Rande des APEC-Gipfels getroffen, aber dort nur kurz miteinander gesprochen.