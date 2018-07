Johnsons Rücktritt: Russischer Politiker äußert sich zu Zukunft britischer Diplomatie

Der russische Politiker ist der Meinung, dass der Rücktritt von Johnson kaum Änderungen in den internationalen Beziehungen des Landes mit sich bringen werde. Dies betreffe auch die Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien.

„Mit dem Rücktritt von Boris Johnson im britischen Foreign Office wird es sich wenig ändern, besonders in Bezug auf Russland. Nur die Frisur vom Außenminister wird anders sein“, scherzte Puschkow.

© REUTERS / Simon Dawson Ex-Minister Johnson sieht Großbritannien künftig als „Kolonie“

Am Montag hatte der britische Außenminister Boris Johnson sein Amt niedergelegt. Dieser Entscheidung war ein zugespitzter Streit in der britischen Regierung um den Brexit vorausgegangen. Auch der Brexit-Minister Davis Davis war am Tag zuvor zurückgetreten. Die britische Premierministerin May hat den bisherigen Gesundheitsminister Jeremy Hunt zum neuen Außenminister ernannt.