Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson hat eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Reaktion auf die Vergiftung des Ex-GRU-Obersts Sergej Skripal und seiner Tochter in Salisbury gespielt. Diese Meinung brachte sein Amtsnachfolger Jeremy Hunt in einem Interview mit Sky News zum Ausdruck.

Hunt bedankte sich bei Johnson und nannte ihn „eine der größten Triebkräfte der britischen Politik“.

Laut Hunt besteht seine eigene Hauptaufgabe darin, die Premierministerin zu unterstützen, damit Großbritannien eine Brexit-Vereinbarung mit der EU auf der Grundlage der in der letzten Woche vom Ministerkabinett genehmigten Strategie treffen könne.

„Ein Teil davon ist ein starkes, selbstsicheres, global orientiertes Britannien“, so der neue Außenminister.

Nach Johnsons Rücktritt: Was ändert sich in britischer Diplomatie? - russischer Politiker offenbart

Er erinnerte auch daran, dass diese Woche viele wichtige Ereignisse sehen werde, so zum Beispiel Donald Trumps Besuch in Großbritannien, den Nato-Gipfel in Brüssel und den Westbalkan-Gipfel in London.

Am Montag hatte der britische Außenminister Boris Johnson sein Amt niedergelegt. Dieser Entscheidung war ein zugespitzter Streit in der britischen Regierung um den Brexit vorausgegangen.