Kreml lüftet Themen von Putin-Netanjahu-Treffen

Russlands Präsident Wladimir Putin trifft sich am 11. Juli mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Der Kreml-Pressedienst hat nun die Themen der Verhandlungen bekannt gegeben.

„Russlands Präsident Wladimir Putin trifft sich am 11. Juli mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Man geht davon aus, dass dabei aktuelle Fragen der bilateralen Zusammenarbeit und die auf der internationalen Agenda stehenden Themen, darunter die Regelung vom Nahostkonflikt und die Situation in Syrien, besprochen werden“, heißt es in der offiziellen Mittelung.

Netanjahu soll demnach auch das Halbfinale der Fußball-WM in Moskau besuchen.

Am Mittwoch findet in Moskau das WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England statt.